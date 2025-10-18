Трамп проявляет нерешительность: на Западе отметили сдержанное давление США на Россию

Источник считает, что Трамп якобы демонстрирует нерешительность в давлении на Россию в контексте урегулирования вооруженного конфликта на Украине. При этом в материале издания отмечается, что президент США не хочет использовать инструменты, которые могли бы усилить давление на Москву в экономической и военной сферах.