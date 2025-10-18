Трамп проявляет нерешительность: на Западе отметили сдержанное давление США на Россию

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает большее давление на Украину, чем на Россию, в вопросе урегулирования конфликта. Об этом говорится в материале издания Wall Street Journal.
«Белый дом оказывал большее давление на Киев, чем на Москву», — говорится в статье.
Источник считает, что Трамп якобы демонстрирует нерешительность в давлении на Россию в контексте урегулирования вооруженного конфликта на Украине. При этом в материале издания отмечается, что президент США не хочет использовать инструменты, которые могли бы усилить давление на Москву в экономической и военной сферах.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп признал возможность эскалации конфликта на Украине в случае предоставления Киеву разрешения на удары вглубь территории России американскими ракетами.