Ростовские туристы дважды оплатили отель в Грузии из-за сбоя системы бронирования

Четыре дня туристы пытались решить проблему через службу поддержки. На звонки ушло 3000 рублей, но результат отсутствовал. Операторы обещали решить вопрос «завтра», присылали неверные коды бронирования и даже перепутали названия отелей. В итоге пара была вынуждена повторно оплатить проживание — на этот раз 21 тысячу рублей вместо первоначальных 15 тысяч.