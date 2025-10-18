Ростовские туристы дважды оплатили отель в Грузии из-за сбоя системы бронирования

Осенний отдых в Тбилиси обернулся для ростовчан многодневными разбирательствами. Семейная пара вынуждена была дважды оплатить проживание в гостинице в Грузии из-за ошибки сервиса онлайн-бронирования.
Они заранее забронировали и полностью оплатили отель через приложение для путешествий, получив стандартное подтверждение и ваучер. Однако на месте рказалось, что администрация гостиницы не видит их бронирования.
Четыре дня туристы пытались решить проблему через службу поддержки. На звонки ушло 3000 рублей, но результат отсутствовал. Операторы обещали решить вопрос «завтра», присылали неверные коды бронирования и даже перепутали названия отелей. В итоге пара была вынуждена повторно оплатить проживание — на этот раз 21 тысячу рублей вместо первоначальных 15 тысяч.
Представители отеля пошли навстречу туристам и предоставили прямые контакты менеджера. Однако сервис бронирования так и не смог оперативно связаться с гостиницей. Как выяснилось, компания работает через посредников, что усложняет прямое взаимодействие.
После обращения пострадавших в издание «Городской репортер», компания-агрегатор провела внутреннюю проверку и признала ошибку на стороне партнера. Туристам пообещали компенсировать все дополнительные расходы, включая затраты на связь. Однако испорченный отдых и потраченные нервы уже не вернуть.
