ГАИ предупредила о снижении сцепления шин с дорогой и возможных заносах из-за опавших листьев

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опавшие мокрые листья снижают сцепление шин с дорогой и могут вызывать пробуксовки и заносы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В совокупности с увеличившимся количеством дождей ковер из листьев создает опасность для движения, которую водителям необходимо учитывать. Во время движения опавшие листья, особенно мокрые, не позволяют шинам транспортных средств контактировать напрямую с дорожным покрытием, из-за чего падает их коэффициент сцепления с дорогой. Это в свою очередь влечет возникновение пробуксовок и заносов, а также увеличение тормозного пути. При маневрировании водителям рекомендуется учитывать этот фактор, а также заранее снижать скорость движения.

В ГАИ предупредили, что при наличии на проезжей части опавших листьев нужно двигаться с особой осторожностью. Любое малейшее изменение в дорожной обстановке в совокупности с легкомыслием и невнимательностью может повлечь необратимые последствия. -0-