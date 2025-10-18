ГАИ предупредила о снижении сцепления шин с дорогой и возможных заносах из-за опавших листьев

В совокупности с увеличившимся количеством дождей ковер из листьев создает опасность для движения, которую водителям необходимо учитывать. Во время движения опавшие листья, особенно мокрые, не позволяют шинам транспортных средств контактировать напрямую с дорожным покрытием, из-за чего падает их коэффициент сцепления с дорогой. Это в свою очередь влечет возникновение пробуксовок и заносов, а также увеличение тормозного пути. При маневрировании водителям рекомендуется учитывать этот фактор, а также заранее снижать скорость движения.