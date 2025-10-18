Гол Сперцяна принёс «Краснодару» гостевую победу над махачкалинским «Динамо»

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 26 очков и временно возглавил чемпионат, опередив московские ЦСКА и «Локомотив». Махачкалинское «Динамо» с десятью очками продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы, занимая 13-ю строчку. В следующем туре «Краснодар» 26 октября примет казанский «Рубин», а «Динамо» 25 октября отправится в гости к «Ростову». В середине недели обе команды ждут игры группового этапа Кубка России с «Сочи» и «Спартаком» соответственно.