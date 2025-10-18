Ричмонд
Лобода «тайно» выступила на свадьбе российского футболиста, но видео попало в Сеть

Певица Светлана Лобода тайно выступила на свадебной церемонии российского футболиста Никиты Хайкина. Об этом сообщил украинский блогер Богдан Беспалов, опубликовавший соответствующие видео от гостей мероприятия.

Источник: Life.ru

Фрагмент выступления Светланы Лободы на свадьбе Никиты Хайкина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bespalovmusic.

Хайкин, несмотря на выступления за норвежский клуб, позиционирует себя, как вратаря сборной России. Лобода пыталась сохранить своё участие в торжестве в тайне, однако присутствующие поделились записями выступления в социальных сетях.

Недавно Светлана Лобода попала в скандал из-за использования вирусного ролика с мальчиком с особенностями развития для промо своей новой песни. Украинские пользователи обвинили артистку в хайпе на русскоязычном меме с больным ребёнком, после чего та попыталась оправдаться, заявив что не знала о диагнозе мальчика и хотела его поддержать.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.