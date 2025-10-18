Лобода «тайно» выступила на свадьбе российского футболиста, но видео попало в Сеть

Недавно Светлана Лобода попала в скандал из-за использования вирусного ролика с мальчиком с особенностями развития для промо своей новой песни. Украинские пользователи обвинили артистку в хайпе на русскоязычном меме с больным ребёнком, после чего та попыталась оправдаться, заявив что не знала о диагнозе мальчика и хотела его поддержать.