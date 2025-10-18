Лобода «тайно» выступила на свадьбе российского футболиста, но видео попало в Сеть

Фрагмент выступления Светланы Лободы на свадьбе Никиты Хайкина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bespalovmusic.
Хайкин, несмотря на выступления за норвежский клуб, позиционирует себя, как вратаря сборной России. Лобода пыталась сохранить своё участие в торжестве в тайне, однако присутствующие поделились записями выступления в социальных сетях.
Недавно Светлана Лобода попала в скандал из-за использования вирусного ролика с мальчиком с особенностями развития для промо своей новой песни. Украинские пользователи обвинили артистку в хайпе на русскоязычном меме с больным ребёнком, после чего та попыталась оправдаться, заявив что не знала о диагнозе мальчика и хотела его поддержать.
