Пермяки задолжали за воду и канализацию более миллиарда рублей

Судебные приставы Пермского края с начала года взыскали с должников за воду более 76 миллионов рублей. При этом общая задолженность абонентов превышает 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба коммунального оператора.

