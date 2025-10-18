Пермяки задолжали за воду и канализацию более миллиарда рублей

Судебные приставы Пермского края с начала года взыскали с должников за воду более 76 миллионов рублей. При этом общая задолженность абонентов превышает 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба коммунального оператора.
