На Урале таксист спас пенсионера, который чуть не отдал мошенникам полмиллиона

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве был задержан мошенник, похитивший у криптоброкера более 10,6 млн рублей. Аферист встретился с потерпевшим в кафе, имитировал сделку и оставил ему сумку с сувенирными деньгами. Полиция быстро установила и задержала 48-летнего рецидивиста в Павловском Посаде.