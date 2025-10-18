«Локомотив» разгромил ЦСКА и возглавил таблицу РПЛ

Благодаря набранным 26 очкам «Локомотив» закрепился на вершине турнирной таблицы, оставаясь при этом единственным клубом, не потерпевшим ни одного поражения в текущем розыгрыше РПЛ. Что касается ЦСКА, то поражение от «Локомотива» прервало их победную серию из трёх матчей, в результате чего армейцы с 24 очками расположились на третьей строчке. Второе место занимает «Краснодар», также имеющий в своём активе двадцать шесть очков, но уступающий лидеру по итогам личной встречи.