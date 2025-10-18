Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полёты

В Калуге временно приостановили приём и вылет самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

По его словам, ограничения действуют в аэропорту Грабцево и введены исключительно для обеспечения безопасности полётов. Уведомление появилось в телеграм-канале Кореняко вечером 18 октября. Сроки действий ограничений неизвестны.

Ранее Life.ru писал, что российская ПВО сбила шесть украинских дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями. Все беспилотники были уничтожены дежурными силами Минобороны. По данным ведомства, разрушений и пострадавших на земле нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.