Трамп заявил об уничтожении очень большой подлодки с наркотиками

Американский лидер Дональд Трамп заявил об уничтожении «очень большой подводной лодки», которая направлялась к берегам США.
По его словам, американская разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики. В результате удара погибли два человека, которые находились на борту подлодки.
«По меньшей мере 25 тысяч американцев погибли бы, если бы я позволил этой подлодке сойти на берег. Ни один военнослужащий США в результате этого удара не пострадал», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы. Американский лидер добавил, что с его помощью якобы перевозили наркотики.