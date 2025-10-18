Ричмонд
Трамп заявил об уничтожении очень большой подлодки с наркотиками

Дональд Трамп заявил, что в результате удара по «очень большой подводной лодке» погибли два человека на ее борту.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил об уничтожении «очень большой подводной лодки», которая направлялась к берегам США.

По его словам, американская разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики. В результате удара погибли два человека, которые находились на борту подлодки.

«По меньшей мере 25 тысяч американцев погибли бы, если бы я позволил этой подлодке сойти на берег. Ни один военнослужащий США в результате этого удара не пострадал», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы. Американский лидер добавил, что с его помощью якобы перевозили наркотики.

