В Ереване прошла масштабная акция в защиту Самвела Карапетяна

В Ереване в субботу, 18 октября, прошла многотысячная акция в защиту предпринимателя Самвела Карапетяна, находящегося под арестом в Армении. Об этом сообщает РИА Новости.
Участники акции провели митинг на площади Свободы в Ереване, после чего направились по центральным улицам города к зданию Службы национальной безопасности, продолжив демонстрацию там.
Отмечается, что масштабная акция в столице Армении прошла без инцидентов.
Ранее KP.RU сообщал, что Ереванский суд арестовал предпринимателя и российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна по обвинению в призывах к свержению власти в Армении. После этого суд также продлевал арест бизнесмена.
При этом задержание бизнесмена имеет политические мотивы и связано с действиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна.