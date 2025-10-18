Заявки о переезде в Россию подали 12,5 тысячи соотечественников

Более 12,5 тысяч соотечественников, проживающих за рубежом, изъявили желание переехать в Россию по государственной программе с начала 2025 года. Такие данные приводит Миграционная служба МВД РФ.
Читать далее.
Более 12,5 тысяч соотечественников, проживающих за рубежом, изъявили желание переехать в Россию по государственной программе с начала 2025 года. Такие данные приводит Миграционная служба МВД РФ.
Более 12,5 тысяч соотечественников, проживающих за рубежом, изъявили желание переехать в Россию по государственной программе с начала 2025 года. Такие данные приводит Миграционная служба МВД РФ.
Читать далее.