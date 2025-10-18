Сценарист фильма «Ехали два шофера» Киселев умер от тяжелой болезни

Киселев родился 25 августа 1960 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. В качестве кинокритика начал публиковаться в журнале «Искусство кино» в 1987 году. В разные годы работал редактором в издании «Советский фильм», заместителем главного редактора в «Доме кино», заведующим отделом кино в «Вечерней Москва» и заведующим отделом культуры в «Веке».