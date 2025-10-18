Ричмонд
Сценарист фильма «Ехали два шофера» Киселев умер от тяжелой болезни

Известный кинокритик, сценарист и режиссер скончался в 65 лет.

Источник: Аргументы и факты

В 65 лет ушел из жизни известный кинокритик, сценарист, режиссер, продюсер и оператор Александр Киселев. Как сообщила член президиума Российской академии кинематографических искусств «Ника» Лариса Малюкова, Киселев скончался в пятницу, 17 октября.

«У нас горе. Внезапное, как тяжелая плита. Непоправимое. Не стало Александра Киселева. Саши. Моего коллеги и близкого друга Санечки», — рассказала Малюкова.

Она назвала Киселева одним из самых талантливых критиков и авторов поколения. По словам Малюковой, Александр тяжело болел, однако не жаловался и почти справился.

«В это воскресенье переписывались, он был в Париже на выставке подруги, известной французской фоторепортерши. Прислал фото. Планировали встретиться в Венеции…» — поделилась она в своем Telegram-канале.

Киселев родился 25 августа 1960 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. В качестве кинокритика начал публиковаться в журнале «Искусство кино» в 1987 году. В разные годы работал редактором в издании «Советский фильм», заместителем главного редактора в «Доме кино», заведующим отделом кино в «Вечерней Москва» и заведующим отделом культуры в «Веке».

Киселев написал сценарии для фильмов «Ехали два шофера», «Любовники декабря» и «Перлимплин». Совместно с кинокритиком Мариной Дроздовой поставил вышедший в 1993 году короткометражный художественный фильм «Батман». Картина положила начало деятельности кинокомпании «СТВ». Фильм взял гран-при Международного кинофестиваля в Сиене. За серию юмористических рассказов «Советы доктора Малюкова» Киселев стал лауреатом литературной премии Михаила Жванецкого.

Ранее стало известно о смерти в 58 лет из-за продолжительной болезни актера Якоба Эрикссона из фильма «Девушка с татуировкой дракона».