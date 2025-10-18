В Курганской области в сезоне-2025 выросло число пострадавших от укусов клещей

В Курганской области в сезоне-2025 увеличилось число пострадавших от укусов от клещей на четверть в сравнении с прошлым сезоном. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Читать далее.
В Курганской области в сезоне-2025 увеличилось число пострадавших от укусов от клещей на четверть в сравнении с прошлым сезоном. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В Курганской области в сезоне-2025 увеличилось число пострадавших от укусов от клещей на четверть в сравнении с прошлым сезоном. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Читать далее.