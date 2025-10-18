Подросток из РФ попал в базу «Миротворца»* за «покушение на суверенитет» Украины

3 октября двух мальчиков четырех и 12 лет, двух девочек восьми лет и еще двух шести и девяти лет включили в базу «Миротворца»*. Детей обвинили в «сознательном нарушении государственной границы» Украины, а также в покушении на территориальную целостность и суверенитет страны.