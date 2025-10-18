Подросток из РФ попал в базу «Миротворца»* за «покушение на суверенитет» Украины

Подростка из России по имени Михаил возрастом 14 лет внесли в базу экстремистского украинского ресурса «Миротворец»* — причиной стало якобы «покушение на суверенитет» страны. Информация об этом появилась на портале в субботу, 18 октября.
На сайте утверждается, что Михаил, который родился в июле 2011 года, якобы «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины», передает РИА Новости.
3 октября двух мальчиков четырех и 12 лет, двух девочек восьми лет и еще двух шести и девяти лет включили в базу «Миротворца»*. Детей обвинили в «сознательном нарушении государственной границы» Украины, а также в покушении на территориальную целостность и суверенитет страны.
30 сентября пятеро детей и десять подростков из России внесли в украинскую базу «Миротворец»* — на сайте появились их имена и личная информация. Внесенные в этот список дети якобы сознательно нарушили границу Украины.
29 сентября в базе данных экстремистского сайта появились данные 13 несовершеннолетних россиян. Возраст детей, информация о которых на ресурсе, варьируется от девяти до 17 лет.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.