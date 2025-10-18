Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Остановку и стоянку у пригородного вокзала Ростова запретят с 8 ноября

В Ростове изменят схему движения на Привокзальной площади.

Источник: Комсомольская правда

На Привокзальной площади в Ростове-на-Дону запретят остановку и парковку. Транспортным средствам нельзя будет задерживаться в районе здания пригородного железнодорожного вокзала. Об этом сообщают в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова.

Новые правила начинают действовать с 8 ноября. Запрет коснется восточной стороны проезда вдоль здания по адресу Привокзальная площадь, 2/1. На этом участке будет установлена специальная табличка, информирующая о возможной эвакуации транспортных средств.

Изменения связаны с планами администрации по увеличению пропускной способности площади. В департаменте автодорог объясняют, что новая схема движения поможет разгрузить транспортную инфраструктуру вокзального комплекса.

В официальном сообщении не уточняется, будут ли сделаны исключения для такси и автомобилистов с инвалидностью.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Скоростной «Метеор» совершил первый рейс в Романовскую в Ростовской области.