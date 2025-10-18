Остановку и стоянку у пригородного вокзала Ростова запретят с 8 ноября

На Привокзальной площади в Ростове-на-Дону запретят остановку и парковку. Транспортным средствам нельзя будет задерживаться в районе здания пригородного железнодорожного вокзала. Об этом сообщают в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова.