Остановку и стоянку у пригородного вокзала Ростова запретят с 8 ноября

На Привокзальной площади в Ростове-на-Дону запретят остановку и парковку. Транспортным средствам нельзя будет задерживаться в районе здания пригородного железнодорожного вокзала. Об этом сообщают в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова.
Новые правила начинают действовать с 8 ноября. Запрет коснется восточной стороны проезда вдоль здания по адресу Привокзальная площадь, 2/1. На этом участке будет установлена специальная табличка, информирующая о возможной эвакуации транспортных средств.
Изменения связаны с планами администрации по увеличению пропускной способности площади. В департаменте автодорог объясняют, что новая схема движения поможет разгрузить транспортную инфраструктуру вокзального комплекса.
В официальном сообщении не уточняется, будут ли сделаны исключения для такси и автомобилистов с инвалидностью.
