В Иране создали инновационную медицинскую губку для остановки кровотечений

Разработка ведется в рамках программы развития национального производства медицинской продукции в Иране. Согласно отчету Минздрава страны за 2023 год, отечественные производители закрывают 97% потребности страны в фармацевтических препаратах и 40% в медицинской технике. Как известно, Иран экспортирует медицинские товары в 60 стран. -