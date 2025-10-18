Ричмонд
Московский «Локомотив» разгромил ЦСКА в матче Российской премьер-лиги

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу футболистов «Локомотива».

Источник: Аргументы и факты

В рамках тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Первый гол был забит на 17-й минуте Алексеем Батраковым. В компенсированное время первого тайма Дмитрий Воробьев удвоил преимущество своей команды, точным ударом от лицевой линии поразив ворота соперника. На 87-й минуте Николай Компличенко установил окончательный счет матча.

По итогам проведенных встреч «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. Вторую позицию занимает «Краснодар», уступающий лидеру по дополнительным показателям. ЦСКА с 24 набранными баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Локомотив» 26 октября встретится с тольяттинским «Акроном». Матч начнется в 13:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 4 российских клуба вошли в топ-100 мира по стоимости футболистов.

