Ученые рассказали, как можно увидеть полярное сияние в широтах Москвы 18 октября

Значительное увеличение яркости полярных сияний, которые можно увидеть в широтах столицы с помощью видоискателей телефонов и фотоаппаратов, ожидается с 22:20−22:30 по московскому времени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
На широте Петербурга и выше возможно «уверенное наблюдение» увеличения яркости полярных сияний в ближайшие 40 минут, начиная с 22:20−22:30 по московскому времени, уточняется в Telegram-канале лаборатории.
— Слабые сияния в северо-западном регионе при этом наблюдаются уже около 1,5 часов. Для широт Москвы в это время можно попробовать посканировать северный горизонт видоискателями телефонов и фотоаппаратов: есть возможность увидеть слабое свечение, — рассказали в лаборатории.
Ученые отметили, что вероятность наблюдения полярных сияний без использования техники для центральной части РФ на данный момент мала.
Полярное сияние в средней полосе России исчезнет через несколько лет. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Он отметил, что уменьшение частоты полярных сияний связано со спадом солнечной активности.