Экс-глава RFEF Рубиалес написал книгу после скандала с футболисткой Эрмосо

Экс-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, который попал в скандал из-за поцелуя с футболисткой Дженнифер Эрмосо, написал книгу, где представил себя жертвой «крупнейшего заговора», передает As.
«Луис Рубиалес объявил в эту пятницу о публикации своей книги “Убить Рубиалеса”, которая поступит в продажу 13 ноября. Книга написана “жертвой крупнейшего заговора, который когда-либо знал испанский футбол”», — сказано в материале.
Как утверждает издатель, книга Луиса Рубиалеса показывает, «как против него постоянно фабриковались ложь и выдумки, что служило прикрытием для подачи жалоб в суды с целью представить его в обществе как коррумпированного человека». По данным издания, в анонсе книги экс-глава RFEF отвечает на ряд вопросов, среди которых: «Как можно объяснить эту отставку, учитывая, что Рубиалес своей политикой поддержки женского футбола вывел его на вершину мирового спорта?».
Напомним, Луис Рубиалес поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо в ходе награждения победительниц чемпионата мира в 2023 году. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила его от футбольной деятельности на три года, а национальная судебная коллегия Испании приговорила экс-главу RFEF к штрафу.
Суд также запретил Луису Рубиалесу приближаться к Дженнифер Эрмосо ближе чем на 200 метров и контактировать с ней в течение года. Кроме того, в отношении экс-главы RFEF возбудили дело о коррупции.