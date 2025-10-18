Экс-глава RFEF Рубиалес написал книгу после скандала с футболисткой Эрмосо

Как утверждает издатель, книга Луиса Рубиалеса показывает, «как против него постоянно фабриковались ложь и выдумки, что служило прикрытием для подачи жалоб в суды с целью представить его в обществе как коррумпированного человека». По данным издания, в анонсе книги экс-глава RFEF отвечает на ряд вопросов, среди которых: «Как можно объяснить эту отставку, учитывая, что Рубиалес своей политикой поддержки женского футбола вывел его на вершину мирового спорта?».