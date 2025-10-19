Северное сияние озарило небо над Петербургом и Ленобластью. Смотрите завораживающие кадры

В районе 23 часов небо над Северной столицей начало переливаться зелеными оттенками. Сияющие танцы на небосводе наблюдали из своих окон жители Приморского района Петербурга.
«Сидел никого не трогал, тут подбегает папа и говорит: “Просто посмотри в окно”, я посмотрел и побежал за телефоном чтобы запечатлеть эту красоту. Сияние быстро пришло, но также быстро и ушло», — поделился подписчик телеграм-канала «АстроФотоБолото».
Также завораживающие фотографии со свечением верхних слоев атмосферы получилось сделать в Петергофе, Зеленогорске, Кингисеппском и Всеволожском районах Ленобласти.