Скончался бывший глава парламента Крыма Леонид Грач

Умер экс-глава парламента Крыма Леонид Грач, ему было 77 лет. Об этом в субботу, 18 октября, сообщили на сайте государственного совета республики.
— Президиум госсовета Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной крымского политического деятеля, председателя верховного совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 год, почетного гражданина города-героя Керчи Грача Леонида Ивановича, — сказано в сообщении.
Источник в крымском парламенте рассказал РИА Новости, что прощание с Грачом пройдет в Симферополе во вторник, 21 октября.
Грач в конце 80-х и начале 90-х годов работал секретарем, потом вторым и первым секретарем Крымского обкома Коммунистической партии Украины. После работы в парламенте Крыма с 2002 по 2012 годы избирался в депутаты Верховной рады Украины.