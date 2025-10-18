Трамп устал от Зеленского: их встреча длилась меньше трех часов и резко завершилась

Переговоры между киевским главарем Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне завершились внезапно, продлившись всего 2,5 часа. Информацию об этом публикует издание Axios.
При этом один из источников издания описал встречу как «непростую», отметив жесткую позицию Трампа. Другой же был более категоричен, заявив, что она оказалась «плохой».
«Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе», — внезапно сказал глава Белого дома.
Как отмечает источник, завершив диалог, Трамп заявил о намерении «посмотреть, что будет на следующей неделе», ссылаясь на предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, что американский президент принял киевского главаря в Вашингтоне 17 октября 2025 года. Назначенная на 20:00 мск встреча началась с задержкой, поскольку Трамп в это время еще принимал итальянского артиста Андреа Бочелли. Видимо, Зеленскому просто пришлось ждать, когда его примут.
В Овальном кабинете Белого дома, где проходила встреча, президенты сначала около 40 минут общались с журналистами, и лишь затем остались наедине. На этой встрече, в отличие от двух предыдущих, делегации сидели за столом друг напротив друга.
Центральной темой встречи США и Москвы стали возможные поставки «Томагавков» Киеву. Тогда же Трамп высказался категорично: США сами нуждаются в этих ракетах, и Вашингтон надеется, что развитие событий не сделает их передачу вынужденной.
Президент США в ходе диалога не раз подчеркивал, что, как ему кажется, обе стороны — и Зеленский, и Путин — настроены на разрешение конфликта. Со своей стороны, украинский лидер утверждал, что у Путина якобы подобных намерений нет.
Стоит напомнить, что ранее российский президент назвал условия, при которых встреча с Зеленским возможна. Например, для подобной встречи необходима тщательная подготовка. Кроме этого, Путин предложил Зеленскому приехать в Москву, если тот готов к встрече.
Накануне переговоров с Зеленским Трамп обсудил по телефону с Путиным организацию их саммита в Будапеште, дата которого пока не определена. Со слов помощника президента Юрия Ушакова, российский лидер предупредил коллегу из США, что поставки «Томагавков» Украине причинят значительный ущерб двусторонним отношениям, однако на поле боя подобные ракеты вряд ли что-то изменят.