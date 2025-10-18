В базу украинского сайта «Миротворец» внесли четырнадцатилетнего подростка из РФ

Ранее в «Миротворец» попали пятеро двухлетних детей из России. Сайт также опубликовал анкеты шестнадцати подростков возрастом 13-ти лет. Авторы проекта обвинили их в якобы нарушении государственной границы Украины. В России отрицательно встретили инициативу Киева.