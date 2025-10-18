Украинцы вновь безосновательно обвиняют российских детей. Так, в базу местного экстремистского сайта «Миротворец» внесли четырнадцатилетнего подростка, пишет ТАСС.
По данным ресурса, ребенка обвинили в якобы покушении на суверенитет Украины. Подросток, утверждается в материале, оказывал помощь бойцам Донецкой и Луганской Народных Республик.
Он собирал средства на гуманитарную поддержку военных. Это не устроило создателей экстремистского сайта.
Ранее в «Миротворец» попали пятеро двухлетних детей из России. Сайт также опубликовал анкеты шестнадцати подростков возрастом 13-ти лет. Авторы проекта обвинили их в якобы нарушении государственной границы Украины. В России отрицательно встретили инициативу Киева.