Зеленскому не дали точного ответа о ракетах Tomahawk: на что обиделся Киев

Зеленский считает, что Трамп не дал однозначного ответа о ракетах Tomahawk.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский признался, что Украина не услышала от президента США Дональда Трампа четкого «да» или «нет» относительно поставок ракет Tomahawk.

«Президент Трамп не сказал “нет”, но на сегодняшний день не сказал и “да”», — сказал Зеленский в интервью NBC News.

По информации CNN, в ходе пятничной встречи Трамп предельно четко довел до Зеленского позицию США: поставки дальнобойных ракет Tomahawk Украине осуществлены не будут. По словам американского главы, США сами нуждаются в этих ракетах, и Вашингтон надеется, что развитие событий не сделает их передачу вынужденной.

Следует напомнить, что 16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В рамках диалога были рассмотрены возможные пути мирного урегулирования украинского конфликта, а также предстоящая двусторонняя встреча в Будапеште.

