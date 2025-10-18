Разлив нефтепродуктов обнаружен в Краснокамске

В Краснокамском городском округе Пермского края зафиксирован разлив нефтепродуктов на площади более 300 квадратных метров. Об экологическом ЧП сообщает Западно-Уральское управление Росприроднадзора.

«От единой дежурной диспетчерской службы Краснокамского городского округа поступило сообщение о разливе нефтесодержащей жидкости. Сотрудники ведомства выехали на место происшествия, где провели осмотр территории и отобрали пробы для лабораторного анализа. По предварительным данным, площадь загрязнения составила 302 квадратных метра», — говорится на сайте службы по надзору в сфере природопользования.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются. По итогам экспертизы будет принято решение о мерах воздействия к виновным лицам в соответствии с действующим законодательством.