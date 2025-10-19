«Никаких иллюзий»: Валерия рассказал о шансах выиграть премию Грэмми

Певица Валерия (настоящее имя Валерия Перфилова) призналась, что не рассчитывает на победу в Grammy из-за сложившихся обстоятельств, однако все же надеется на это.
«Конечно, опять же, никаких иллюзий: песня на русском языке, в наше суровое время вряд ли что-то дадут. Но будем надеяться… Так что посмотрим, может, какую-то из номинаций взять и получится. Это было бы, конечно, здорово», — рассказала певица в беседе с журналистами.
Как стало известно в среду, песня «Исцелю» прошла отбор и была включена в список номинантов на музыкальную премию Grammy. Валерия также призналась, что когда создавала песню «Исцелю», даже не думала о возможных номинациях.
Напомним, что музыкальную композицию российской певицы отобрали из 20 тысяч работ. В случае победы, песня «Исцелю» может стать первым в истории России поп-произведением, которое получит престижную награду, а сама Валерия — первой в России певицей, которая получит Грэмми.