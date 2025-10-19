«Никаких иллюзий»: Валерия рассказал о шансах выиграть премию Грэмми

«Конечно, опять же, никаких иллюзий: песня на русском языке, в наше суровое время вряд ли что-то дадут. Но будем надеяться… Так что посмотрим, может, какую-то из номинаций взять и получится. Это было бы, конечно, здорово», — рассказала певица в беседе с журналистами.