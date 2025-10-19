Ричмонд
Полиция со стрельбой задержала водителя «Пежо» на Васильевском. Он удирал на угнанной машине

Беспокойным выдался субботний вечер на Наличной улице в Петербурге.

Источник: Соцсети

Чтобы остановить возмутителя спокойствия, полицейским пришлось стрелять.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции приехали на Наличную улицу после сообщения о конфликте в доме № 40/7, которое поступило в половине седьмого часа вечера 18 октября. По предварительным данным, мужчина поссорился со знакомой и угнал её «Пежо».

Увидев сотрудников на хвосте, водитель не стал останавливаться. Его тормозили с применением табельного оружия. По данным ведомства, стреляли сначала в воздух, а затем по колёсам. Пострадавших нет, мужчина задержан.

«Задержанный 28-летний житель Иркутской области передан в уполномоченные органы для дальнейших разбирательств», — добавили в ведомстве.