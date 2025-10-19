Что можно и нельзя делать в Фомин день 19 октября, который называют Хлебник

Православная церковь 19 октября вспоминает апостола Фому. В народе празднуют Фомин день. Вместе с тем есть еще одно название — Хлебник. Оно связано с тем, что с указанной даты заполняли зерном закрома.
Что нельзя делать 19 октября.
Запрещено хвастаться своими доходами, а также накоплениями. Предки верили, что можно все потерять. Нельзя лениться. Молодым девушкам не следует рассказывать о своих поклонниках. Считалось, что можно лишиться их внимания.
Что можно делать 19 октября.
По традиции, 19 октября обязательно выпекали хлеб. Так, горячую горбушку всегда отдавали человеку, который болеет. Считалось, что он быстрее выздоровеет.
Согласно приметам, красный закат предупреждал об ухудшении погоды. В том случае, если 19 октября безветренно, то это также указывало на холод.
Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделе с 20 по 26 октября: «В первой половине будут заморозки, а к концу недели потеплеет до 18 градусов».
Ранее МАРТ сказал, регулируются ли цены на сельскохозяйственных ярмарках в Беларуси.