День отца и День написания письма в будущее: какие праздники отмечают в России и мире 19 октября

День написания письма в будущее отмечается в честь распространенной традиции оставлять послания потомкам или самим себе из будущего. Например, в СССР часто закладывали «капсулы времени», содержащие в себе послания советских граждан потомкам. Их нужно было вскрыть спустя 50, 75 и даже 100 лет. В этот праздник можно сделать свою «капсулу времени», которую можно открыть через несколько месяцев или лет.