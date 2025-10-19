Народный календарь. Как задобрить лешего на Якова, 22 октября

22 октября православные чтут память Иакова Алфеева — одного из 12 учеников Иисуса Христа, брата апостола Матфея. Согласно священному писанию, прежде чем стать учеником Сына Божьего, Иаков был мытарем, а затем проповедовал в Иудее и Эдессе. Сведений о жизни святого сохранилось очень мало. Также кроме Иакова Алфеева, в Библии упоминаются апостол Иаков Заведеев и апостол от семидесяти Иаков, «брат Господень».