Народный календарь. Как задобрить лешего на Якова, 22 октября

22 октября православные чтут память Иакова Алфеева — одного из 12 учеников Иисуса Христа, брата апостола Матфея. Согласно священному писанию, прежде чем стать учеником Сына Божьего, Иаков был мытарем, а затем проповедовал в Иудее и Эдессе. Сведений о жизни святого сохранилось очень мало. Также кроме Иакова Алфеева, в Библии упоминаются апостол Иаков Заведеев и апостол от семидесяти Иаков, «брат Господень».
На Руси в этот день было принято есть крупы. Крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу, поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали вместе с маслом или салом. Также в эту дату пекли пироги с кашей и угощали ими родных и соседей.
В народе говорили: «На чужую кашу найдется, а своя бы в печи была», а затем добавляли: «Заварил кашу, так не жалей масла». Также 22 октября на Руси закрывали грибной сезон, собирая последние осенние сыроежки. Их было принято солить, тушить или подавать с картошкой.
Также перед тем, как пойти в лес, нужно оставить на опушке подарки лешему. Это могут быть сладости, яйца или пирожки. Если этого не сделать, то дух леса может навредить.
Приметы погоды:
Дождь с утра идет — вечером снег пойдет.
С лиственницы еще не осыпались иголки — снега в ближайшее время не будет.
На луке шелухи много — зима суровой будет.
На дорогах гололедица — дождь пойдет.
Именины отмечают: Максим, Петр, Яков, Авраам, Ефим, Константин.