Календарь на 19 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Ровно через неделю, когда ученики снова собрались вместе, Христос явился им и обратился прямо к Фоме. Он предложил ему сделать то, о чем тот говорил: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». Это милосердное снисхождение Господа к человеческой слабости победило сомнение апостола. Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» — произнося одно из самых сильных исповеданий веры во всем Евангелии. Христос же ответил словами, которые обращены и ко всем последующим поколениям верующих: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие».