Слово сцены: чем живут театры и творческие коллективы новых российских регионов

Театры и творческие коллективы новых российских регионов не переставали радовать своих зрителей даже в самые трудные времена, сегодня же они переживают возрождение и делятся своим видением русской классики, событий последних лет, современной драматургии, сохраняя традиции и развивая новые направления. Какие вызовы стоят перед театральными коллективами в новых регионах и как они отвечают на них, продолжая свою культурную миссию, а также чем живут театры и творческие коллективы, — в материале «Известий».
Музыка Донбасса.
Единственный театр оперы и балета во всех четырех регионах, воссоединенных с Российской Федерацией, Донецкий государственный академический театр оперы и балета был основан в 1932 году — тогда же и состоялась его первая премьера, опера «Князь Игорь» Александра Бородина. Собственное новое здание труппа театра получила в 1941 году, отметив это премьерой оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки. На протяжении многих лет здесь ставились величайшие оперные и балетные постановки — «Лебединое озеро», «Пиковая дама», «Война и мир» и многие другие, рассказала руководитель литературно-драматургической части театра Наталья Дейнека.
Частью общероссийского театрального процесса театр стал еще в 2014 году — тогда культурные деятели России проявили солидарность и протянули руку помощи. Большой театр высылал балетную обувь, которую невозможно было достать из-за экономической блокады, а театр Калининграда прислал через военных коробку с расходниками. Знаменитые русские композиторы Владимир Баскин, Сергей Баневич и Алексей Рыбников подарили донецким детям свои лучшие музыкальные сказки, и, по словам Натальи Дейнеки, это было бесценно.
Петербургский солист Владимир Вьюров не раз приезжал петь в спектаклях на безвозмездной основе, чтобы сохранить спектакли, а еще он обучил двух дирижеров в консерватории Санкт-Петербурга, когда в 2014 году уехали все пять дирижеров театра, а за пульт встали артисты оркестра и солист-вокалист. Режиссер-постановщик и народный артист России Юрий Лаптев согласился поставить в 2015 году оперу «Бал-маскарад» Джузеппе Верди.
— Эта постановка стала первой с начала боевых действий в Донбассе. Она же стала точкой отсчета новейшей истории нашего театра, истории полной премьер, надежд и упорного труда. В нынешнем времени театр больше, чем когда бы то ни было, ориентирован на русскую классику. Это — запрос времени и потребность русского народа — постигать то, что нам передали наши великие предки, — рассказала Наталья Дейнека.
С начала спецоперации гастроли в других регионах России стали для театра спасением и возможностью не только продолжить выступать перед зрителями, но и сохранить труппу и собственный репертуар. В том числе постановки донецких артистов показывали на сценах Большого и Мариинского театров, а также в Казани, Ижевске, Самаре и Ростове-на-Дону.
По словам Дейнеки, уже более десятка лет зрители рассказывают, что театр — это отдушина и место силы. Здесь они хотя бы на пару часов отвлекаются от происходящего за стенами театра и переносятся в прекрасный мир музыки. Люди искренне верят: если театр работает, значит, жизнь продолжается, уверена собеседница издания.
— Среди зрителей сейчас есть и старожилы, и совсем молодые люди. Есть и семьи военнослужащих. Самих военных не так много, поскольку они находятся на боевых заданиях, но я искренне верю, что вскоре они сменят свою военную форму на нарядные костюмы и придут в театр, право на существование и процветание которого они отстояли такой высокой ценой, — подчеркнула Дейнека.
«Своего» зрителя «Донбасс Опера» стремится воспитать с малых лет, начиная со спектаклей для детей и постепенно переходя на взрослый репертуар, где дети видят тех артистов, с которыми они росли на сказках. Оперный и балетный жанры очень сложные, а такой подход помогает формировать зрителей, которые ходят на спектакли сразу тремя поколениями.
Труппа продолжала работу, совершая поистине героические подвиги каждый день. В том числе тогда, когда добраться до сцены в перерывах между обстрелами было непростой задачей, и сегодня, когда стало потише.
— Донбасс всегда был непростым регионом. Здесь тяжелая промышленность — шахты, металлургия, коксохимические комбинаты, где работают люди, сильные духом и телом, закаленные в поколениях. При этом мы очень гостеприимны и жизнерадостны: накормим и обогреем каждого, кто идет к нам с миром, так и в театре встречаем одинаково тепло как опытных театралов, так и новичков, — рассказала Дейнека.
Афишу еще одного знакового театра, Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна, трудно представить без его визитных карточек — мюзикла, водевиля, оперы-драмы и рок-оперы. Театр бережно сохраняет переданное мастерами и расширяет творческие горизонты, поэтому в репертуаре можно отыскать как музыкальные спектакли и драматические камерные постановки, так и комедии или детские сказки.
В 2022 году в театре состоялась премьера документальной драмы «Я Zнаю праVду!» основанной на материалах книги «Война в Донбассе: Народная летопись» — воспоминаниях очевидцев событий с 2014 по 2017 годов. Режиссером выступила Народная артистка ДНР Алла Ульянова. Помимо важных нравственных, патриотических и философских мыслей, театр выдвигает на первый план и темы духовности, чуткости и взаимопонимания в творчестве Ольшанского, Толстого и Воронова.
— Несомненно, все это звучит и в классических произведениях, без которых репертуар театра был бы неполным. Постановки по произведениям Островского, Гоголя, Пушкина, Достоевского, Бунина, Чехова пользуются неизменным успехом у наших зрителей на протяжении последних сезонов. В разные годы в репертуаре появляются спектакли-долгожители, которые становятся связующими между разными поколениями зрителей. Когда-то это была «Поминальная молитва», которая за пятнадцать лет была сыграна более ста раз, а уже 20 лет на сцене ставится «Три шутки» бессмертного Чехова, — рассказали в театре.
А помогают театру современные российские композиторы, среди которых народный артист РФ Алексей Рыбников и заслуженный деятель искусств РФ Ким Брейтбург. По словам сотрудников театра, их доверие, а также любовь зрителей к ярким, масштабным музыкальным постановкам вдохновляют на новые свершения.
Битва на луганских подмостках.
Луганский академический русский драматический театр имени П. Луспекаева отметил свое 85-летие 25 октября 2024 года, сохранив за долгие годы лучшие традиции русского драматического искусства. Руководители театра рассказали «Известиям», что сегодня на сцене показываются спектакли прямиком из сокровищницы отечественной театральной культуры — по пьесам Островского, Пушкина, Чехова, Гоголя и других. Важно для театра и обращение к современным классическим сочинениям о противостоянии украинскому неонацизму, который пришел на луганскую землю в 2014 году.
— Нами был поставлен спектакль «Время. Выбор. Воля.», основанный на поэтических сочинениях луганских поэтов. В этом спектакле со всей проникновенностью раскрывается трагизм луганчан, чья мирная жизнь была разрушена украинскими бомбами летом 2014 года, — поделились в театре.
А 21 февраля 2025 года состоялась премьера спектакля «Фуга ля минор», посвященного спецоперации. Сценарист и режиссер Артем Малахов в первые дни ушел добровольцем на фронт, как и многие актеры ЛАРДТ имени П. Луспекаева.
— Спектакль «Фуга ля минор» — попытка художественного обобщения событий, связанных с СВО. Это дань уважения тем, кто рискует всем ради защиты своей Родины. На сцене разворачивается не просто драма, а настоящая симфония человеческих судеб, объединенных общей целью. Зрители становятся свидетелями хроники современных героев, которые, рискуя жизнью, защищают наш мир и нашу свободу. Спектакль полон эмоций: от боли и утраты до надежды и любви. Это не просто спектакль — это послание, обращенное к каждому из нас, — добавили в театре.
Выходя на сцену в спектаклях «Молодая гвардия», «Время. Выбор. Воля.», «Фуга ля минор», актеры не просто играют роли, а проживают трагические моменты, которые стали частью их жизни. Эти спектакли обладают такой волнующей и проникновенной энергетикой, что луганчане, пережившие страшные дни украинских бомбардировок, потерю друзей и близких, не могут оставаться равнодушными.
— Луганск по праву можно назвать городом-героем нового времени, потому что все мы отстояли свое право быть частью русского народа. «Родина», «Патриотизм», «Героизм» — это для каждого не торжественно звучащие слова, а глубокое переживание и осознание смыслов, которые в них заложены. Каждый день мы встречаемся с теми, кто сегодня защищает Родину, кто, несмотря ни на что, героически борется с неофашистами. Актеры театра часто выезжают на линию фронта с концертами, бывают в госпиталях, общаются с ребятами, которые с оружием в руках отстаивают луганскую землю, — рассказали в театре.
Театр уже вошел в современное театральное пространство, регулярно принимая участие в фестивалях на площадках других российских городов. Молодежь здесь привлекают и воспитывают с помощью постоянно создающихся медиа-программ. Они знакомят молодое поколение с деятелями русской культуры и особенными культурными проектами.
В театре действует программа под названием «Культурная среда», в рамках которой есть возможность экспериментировать как режиссеру, так и актерам, а каждая программа рождается в атмосфере свободного творчества, и «Театр детям» позволяет всем учащимся школ посещать спектакли, поставленные по драматургическим сочинениям русских классиков. Зрители и участники — школьники, а также студенты местных колледжей и университетов.
Мужчины-артисты Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича с началом спецоперации осознанно встали на защиту родной земли, а потому спектали обрели дополнительную глубину и человеческое звучание.
— Сегодня театр — это живая беседа. Наш долг — сделать так, чтобы она была честной. История региона занимает особое место в нашем репертуаре — театр должен говорить на языке своей земли, знать ее боль и ее достоинство. Южный характер, сложная и богатая история Новороссии, ее герои, трагедии и судьбы простых людей — это голос, который звучит со сцены, — рассказала Коваль.
Театр не исключает переосмыслений и стремится к балансу между классикой и современной драматургий, но с одним условием — уважение к авторскому замыслу. Если классическая пьеса звучит сегодня по-другому, то труппа ищет новую сценическую форму и новые акценты для сегодняшнего зрителя. Ему, живущему много лет в сложнейших условиях, просто необходимы более легкие формы глубоких психологических спектаклей, рассказала художественный руководитель театра, народная артистка ЛНР Наталия Коваль.
В репертуаре есть множество постановок, посвященных исторической памяти России и Донбасса — рок-опера «Распятая юность» о подвиге земляков героев-молодогвардейцев, реквием «А зори здесь тихие», спектакль-концерт «Непокоренные», музыкальная история «Я люблю тебя, эскадрилья!» и трагикомедия по Горину «Прощай, конферансье!». Среди классиков востребованы Лесков, Шекспир, Мольер, а также авторы «просто о сложном» — Верясова, Иванов, Лакутин и Ернев.
По словам Коваль, современный зритель, меняющийся вместе со временем, вызовами и трудностями, становится все более чутким и проницательным — он хочет чувствовать, сопереживать, быть вовлеченным и тянется к живому, подлинному и честному театру.
— Это требует от нас не только постоянного художественного поиска, но и ответственности. Мы не ставим перед собой миссию быть «лекарством», но если театр способен на мгновение пробудить душу, заставить задуматься, отвлечься от сложной обстановки — значит, он выполняет свою задачу, — заключила Коваль.
Чехов в театре из Херсона и русский танец Мелитополя.
Репертуар Херсонского областного русского академического музыкально-драматического театра (ХОРАМДТ), временно расположенного в городе Скадовск Херсонской области, опирается на классические произведения. На его подмостках идет спектакль по пьесам Чехова и готовятся к постановке пьесы Гоголя и Островского, а одной из первых программ в театре стала постановка «Жизнь за други своя» под редакцией Захара Прилепина, составленная из писем участников спецоперации, рассказали «Известиям» в театре.
— Нахождение театра в Херсонской области в это непростое время, выезд из родного города и отсутствие собственного театрального помещения, безусловно, накладывает отпечаток на формирование репертуара. Считаем, на нас лежит огромная ответственность за правильность передачи исторических и нравственных ценностей, с которой мы с честью справляемся, — поделились в ХОРАМДТ.
Сегодняшний зритель только формирует собственное отношение к истории Херсонской области и русскому классическому репертуару, поэтому его в стенах театра стараются воспитывать, рассказали «Известиям» в ХОРАМДТ.
— На наш взгляд, существует особый подход сотрудников учреждений культуры в новых регионах РФ в освещении происходящих событий, более честный, пропущенный через себя. Миссия театра в этом смысле состоит в просвещении зрителей других регионов, в пропаганде нравственного ориентира, — отметили в театре.
Коллектив Мелитопольского народного театра танца «Золушка» был создан художественной руководительницей и балетмейстером Галиной Шпилевой в октябре 1994 года. Сегодня в коллективе, принимающем активное участие в городских и межгородских праздничных концертах, фестивалях и конкурсах, около пяти возрастных групп — около 60 детей в возрасте от четырех до 18 лет, рассказала руководитель театра Наталья Эксер.
— Мы чувствуем себя частью общероссийского театрального процесса, а культура в нашем регионе находится на достойном уровне, по моему мнению, благодаря искреннему интересу людей, — поделилась Эксер.
В репертуарной политике преобладают русские танцы, как стилизованные, так и традиционные — например, образная русская пляска или сюжетная танцевальная постановка, потому что танец — это один из столпов культуры. Свое вдохновение здесь ищут в истории. «Золушка» обращается к прошлому Запорожья и Мелитополя, что помогает выстраивать сюжетные линии. Пока что внимание акцентируется на Центральной России, а значит, танцы строятся больше на русских традициях, но есть и отсылки к кубанским пляскам и кадрили, поскольку Кубань — один из ближайших к Мелитополю регионов.
— Если сравнивать характер танцев и постановок с крупными городами, то характер нашего репертуара, который является нашим голосом, — это голос тепла, дружеских отношений, огромной любви к своему народу и единству, — рассказала Эксер.
По словам Эксер, миссия Мелитопольского народного театра танца «Золушка» — вырастить зрителя, который будет расти вместе с ними, увлеченного, осмысленного и вовлеченного в вечное искусство. Ребенок, занимающийся в танцевальном детском коллективе, раскрывает свой творческий потенциал через танец. Она рассказала «Известиям», что ее подопечным важно быть видимыми, быть на сцене и выезжать за пределы города. Это дает им возможность не только выразить себя, но и стать маленькой частичкой многоголосья Мелитополя.