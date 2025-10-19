Слово сцены: чем живут театры и творческие коллективы новых российских регионов

— Луганск по праву можно назвать городом-героем нового времени, потому что все мы отстояли свое право быть частью русского народа. «Родина», «Патриотизм», «Героизм» — это для каждого не торжественно звучащие слова, а глубокое переживание и осознание смыслов, которые в них заложены. Каждый день мы встречаемся с теми, кто сегодня защищает Родину, кто, несмотря ни на что, героически борется с неофашистами. Актеры театра часто выезжают на линию фронта с концертами, бывают в госпиталях, общаются с ребятами, которые с оружием в руках отстаивают луганскую землю, — рассказали в театре.