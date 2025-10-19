В бой, бабы: существовали ли в реальности древние воительницы

В мифологии амазонки традиционно считаются дочерями Ареса, бога войны, и нимфы Гармонии. Ивик слегка иронически проходится по Аресу, совсем не такому грозному и непобедимому, как принято считать: «…если отрешиться от высоких слов и внимательно рассмотреть реальную биографию Ареса, то он выглядит отнюдь не сильным воином и не “сверхмощным бойцом”. Как ни удивительно, но его били все кому не лень — не только боги, но и люди. Например, в “Илиаде” описано, как этого бога посадили в бочку два юных хулигана…» Однако дочери Ареса неизменно характеризуются в различных источниках как барышни не просто решительные и отважные, но агрессивные и жестокие. Неоднократно упоминается в книге железное правило амазонок — девица не может вступить в брак, пока не убьет врага (а лучше трех). Ивик цитирует среди прочего поэму «Аргонавтика», автор которой Аполлоний Родосский искренне радуется за аргонавтов, которым по погодным условиям удалось избежать высадки на мысе Амазонок: «Если бы там задержались герои, то им бы случилась / Битва с толпой амазонок, и бой бы не был бескровным. / Ведь амазонки совсем не добры и не ценят законы».