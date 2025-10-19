МИД Турции заявил о намерении сменить роль посредника в палестинском конфликте

Глава турецкого МИД Хакан Фидан выступил с заявлением о конфликте в Палестине. Он сообщил о желании Стамбула сменить роль посредника. По словам Фидана, Турция готова стать гарантом решения палестинского конфликта, цитирует телеканал Ülke TV.
Министр подчеркнул, что Стамбул на протяжении всего кризиса помогал остановить боевые действия на Ближнем Востоке. Он отметил, что Турция готова выполнить любую задачу для достижения мира.
«Если будет реализовано решение конфликта по принципу двух государств, то мы готовы сыграть роль гаранта», — подытожил Фидан.
Стало известно, что ЦАХАЛ нанесла авиаудар по Газе, в результате чего погибли 11 членов одной семьи. Атака пришлась на автомобиль. Среди жертв удара семеро несовершеннолетних.