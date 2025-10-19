Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Турции заявил о намерении сменить роль посредника в палестинском конфликте

Фидан рассказал о готовности Турции быть гарантом решения конфликта в Палестине.

Источник: Комсомольская правда

Глава турецкого МИД Хакан Фидан выступил с заявлением о конфликте в Палестине. Он сообщил о желании Стамбула сменить роль посредника. По словам Фидана, Турция готова стать гарантом решения палестинского конфликта, цитирует телеканал Ülke TV.

Министр подчеркнул, что Стамбул на протяжении всего кризиса помогал остановить боевые действия на Ближнем Востоке. Он отметил, что Турция готова выполнить любую задачу для достижения мира.

«Если будет реализовано решение конфликта по принципу двух государств, то мы готовы сыграть роль гаранта», — подытожил Фидан.

Стало известно, что ЦАХАЛ нанесла авиаудар по Газе, в результате чего погибли 11 членов одной семьи. Атака пришлась на автомобиль. Среди жертв удара семеро несовершеннолетних.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше