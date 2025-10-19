Ричмонд
Экс-президента Франции Саркози отправят в одиночную камеру парижской тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози, осуждённый по делу о ливийском финансировании, проведёт ближайшие годы в одиночной камере парижской тюрьмы Санте. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Пять лет лишения свободы, из которых часть может быть условными, Саркози получил 25 сентября. Срок он начнёт отбывать уже 21 октября.

По данным французских СМИ, для бывшего главы государства готовят отдельную камеру — без соседей, но с минимальными удобствами. Решение объясняется не только статусом заключённого, но и мерами безопасности.

Ранее Life.ru писал, что Николя Саркози намерен продолжить борьбу за своё имя. Политик заявил, что не признаёт обвинений в коррупции и «не прекратит сражаться, пока не добьётся истины». По словам экс-президента, он уже 12 лет доказывает, что история о ливийских миллионах — ложь, а доказательства сфабрикованы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

