Экс-президента Франции Саркози отправят в одиночную камеру парижской тюрьмы

Ранее Life.ru писал, что Николя Саркози намерен продолжить борьбу за своё имя. Политик заявил, что не признаёт обвинений в коррупции и «не прекратит сражаться, пока не добьётся истины». По словам экс-президента, он уже 12 лет доказывает, что история о ливийских миллионах — ложь, а доказательства сфабрикованы.