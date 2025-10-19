Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ана Тришич Бабич назначена и.о. президента Республики Сербской

Парламент Республики Сербской назначил Ану Тришич Бабич исполняющей обязанности президента.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющей обязанностей президента Республики Сербской назначена Ана Тришич Бабич — соответствующее решение было принято на 27-м внеочередном заседании Народной скупщины.

Как сообщает РТРС, несмотря на отсутствие большинства оппозиционных депутатов на голосовании, решение было принято: 48 голосов «за» при 4 «против» и отсутствии воздержавшихся.

Согласно официальному пояснению, решение было принято в условиях, когда Суд Боснии и Герцеговины и Центральная избирательная комиссия своими антиконституционными действиями фактически лишили Милорада Додика возможности выполнять обязанности демократически избранного президента Республики Сербской.

Как ранее сообщил лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик, он направил обращение российскому президенту Владимиру Путину, в котором призвал не оставлять регион без внимания России и не передавать его полностью в сферу влияния европейских чиновников.