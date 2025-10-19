Исполняющей обязанностей президента Республики Сербской назначена Ана Тришич Бабич — соответствующее решение было принято на 27-м внеочередном заседании Народной скупщины.
Как сообщает РТРС, несмотря на отсутствие большинства оппозиционных депутатов на голосовании, решение было принято: 48 голосов «за» при 4 «против» и отсутствии воздержавшихся.
Согласно официальному пояснению, решение было принято в условиях, когда Суд Боснии и Герцеговины и Центральная избирательная комиссия своими антиконституционными действиями фактически лишили Милорада Додика возможности выполнять обязанности демократически избранного президента Республики Сербской.
Как ранее сообщил лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик, он направил обращение российскому президенту Владимиру Путину, в котором призвал не оставлять регион без внимания России и не передавать его полностью в сферу влияния европейских чиновников.