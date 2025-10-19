Гид Исиченко: спасатели ищут Усольцевых на квадроциклах

В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых. Группировка спасателей проверяет места в Партизанском районе, так как заявка поступила в полицию.
Туристический гид из Красноярского края Алексей Исиченко рассказал, что спасатели работают на квадроциклах и проходят опасные участки пешком.
— Думаю, это запланированные выезды профессиональных спасателей. Отдельные отряды периодически выполняют поступающие задачи. Сегодня один из них отправился на поиски, — сказал Исиченко aif.ru.
28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в поход к скале Буратинка. Вернуться на базу они планировали вечером, но что-то вмешалось в их планы. Только 1 октября семью массово стали искать. Пока никаких зацепок нет, ни единого следа Усольцевых в тайге не найдено. 12 октября массовые поиски были свернуты, как как пребывание в тайге стало опасно для поисковиков.
Бытует версия, что они, возможно, пересекли границу через Казахстан и отправились в Америку. Однако старший сын Данил Баталов объяснил, что у родителей остались дома загранпаспорта, а следы преступления следствие официально исключило, пишет Царьград.
Спасатели отмечают, что главная ошибка Усольцевых в том, что они не отметились на базе, когда вернуться. К тому же, любой туристический маршрут стоит регистрировать в МЧС. Чтобы если случилась беда, поиски начались вовремя, пишет Lenta.ru.
В сводках о поисковой операции упоминались старые избушки, стоящие в тайге со времен золотоискателей. Но, насколько известно, сейчас золото в этом районе не ищут, и предположения относительно того, что путешественники, сбившись в тумане с тропы, набрели на каких-то черных копателей, не очень уместны. Во всяком случае, оснований для них вроде бы нет. За исключением «бесследного исчезновения», пишет Российская газета.