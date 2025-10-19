В Дубае представили безрельсовый трамвай с искусственным интеллектом

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление дорог и транспорта Дубая на глобальной технологической выставке, прошедшей в эмирате, представило безрельсовый трамвай, оснащенный искусственным интеллектом. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на информационно-аналитическое агентство Tabnak.
Применяя ИИ, трамвай способен автономно передвигаться по определенным маршрутам без железнодорожной инфраструктуры. Его использование на дорогах поможет сократить количество пробок и улучшить качество жизни в городе.
Безрельсовый трамвай — один из 11 проектов интеллектуального транспорта, которые были представлены на выставке. Такие инновации показывают приверженность Дубая разработке инновационных решений в сфере городского транспорта. -0-