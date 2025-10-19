Ричмонд
Умер Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма

Крымский политик Леонид Грач скончался на 78-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

В возрасте 77 лет ушел из жизни бывший глава Верховного Совета Крыма Леонид Грач. Он стал председателем органа в конце 1990-х годов. О его смерти сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он назвал Леонида Грача опытным политиком и руководителем. Сергей Аксенов принес соболезнования семье умершего.

«Леонид Иванович много лет работал на благо Крыма, возглавлял Верховный Совет республики, внес достойный вклад в развитие нашего региона. Его жизнь и деятельность — неотъемлемая часть новейшей крымской истории», — заключил Сергей Аксенов.

Ранее стало известно о кончине российского социолога и публициста Сергея Кара-Мурзы. Ему было 86 лет.

