Спасатели рассказали о возобновлении поисков пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в труднодоступной горно-таежной местности Партизанского района Красноярского края.

Как сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель», по заявке полиции к оперативно-разыскным мероприятиям привлечена группировка краевых спасателей.

Согласно официальному сообщению, работники краевого учреждения «Спасатель» проводят поиски с использованием квадроциклов и пешим порядком в сложных условиях горной тайги.

Ранее сообщалось, что пропавшие в тайге Усольцевы могли выехать через Монголию.

