Стало известно, кто возглавит международный воинский контингент для Газы

Египет возглавит международный военный контингент, который будет развернут в Газе для стабилизации обстановки после прекращения огня. Об этом сообщает газета The Guardian.
Как сообщается, в миротворческий корпус войдут солдаты из Азербайджана, Индонезии и Турции. Их совместная с египетскими силами миссия будет включать защиту гражданского населения и предотвращение возобновления боевых действий.
Вопрос о том, должны ли развернутые силы стать полноценной операцией под эгидой ООН, остается предметом консультаций с Египтом. При этом участие европейских или британских войск не планируется, хотя Великобритания уже занимается обучением палестинских полицейских.
При этом США хотят, чтобы эти силы имели мандат ООН, но не были обычными миротворцами. Как пишет The Guardian, Вашингтон предлагает создать структуру по примеру контингента на Гаити, который борется с организованной преступностью.
Напомним, что 13 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о завершении военных действий в Газе.