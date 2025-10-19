В Италии подвели итоги визита Зеленского в США: «Полная безнадега»

«Как и ожидалось, после телефонного разговора, который состоялся в четверг между Москвой и Вашингтоном, Зеленский оказался в ситуации полной безнадеги: никаких ракет Tomahawk, другие системы вооружения тоже не дали, и вглубь России бить не разрешили», — передает издание.