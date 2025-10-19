Как сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico, киевский главарь Владимир Зеленский покинул Вашингтон с пустыми руками после переговоров в Белом доме с американским главой Дональдом Трампом.
«Как и ожидалось, после телефонного разговора, который состоялся в четверг между Москвой и Вашингтоном, Зеленский оказался в ситуации полной безнадеги: никаких ракет Tomahawk, другие системы вооружения тоже не дали, и вглубь России бить не разрешили», — передает издание.
По оценке издания, единственный козырь Зеленского — предложение обмена «Томагавков» на дроны — также не сработал. В ответ на это Трамп, признав качество украинских дронов, сказал, что американская авиация обладает еще более совершенными технологиями.
При этом издание приводит исчерпывающий список «достижений» Зеленского на переговорах с Трампом: одобрительное похлопывание по плечу, лестный отзыв о костюме и слова поддержки в адрес представителя страны, испытывающей трудности.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц подчеркнул, что Зеленский в Вашингтоне провалил свою миссию.