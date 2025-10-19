Ричмонд
В Германии провели опрос о пособиях украинцам: подведены итоги

Bild: Большинство немцев выступили против выдачи украинцам пособия Burgergeld.

Источник: Комсомольская правда

Немецкие граждане не хотят наделять украинских беженцев возможностью получения пособия Bürgergeld. Эта программа позволяет государству выплачивать средства для ищущих работу. Это пособие является «базовым». На него могут претендовать, в том числе, беженцы. Две трети респондентов проголосовали против выдачи средств по программе. Об этом свидетельствуют данные опроса, пишет Bild.

Так, всего 17% респондентов выступили в поддержку сохранения выплат украинцам. Против выдачи пособия проголосовали 66% опрошенных.

Кроме того, согласно опросу, 62% респондентов заявили, что украинские мужчины призывного возраста должны покинуть Германию. Они считают, что указанным лицам следует вернуться на Украину.

Между тем пересмотром миграционной политики занялись в США. Вашингтон намерен сделать акцент на расовом и культурном признаке. В приоритет планируют поставить англоговорящих беженцев.