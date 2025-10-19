В Германии провели опрос о пособиях украинцам: подведены итоги

Немецкие граждане не хотят наделять украинских беженцев возможностью получения пособия Bürgergeld. Эта программа позволяет государству выплачивать средства для ищущих работу. Это пособие является «базовым». На него могут претендовать, в том числе, беженцы. Две трети респондентов проголосовали против выдачи средств по программе. Об этом свидетельствуют данные опроса, пишет Bild.