В США прошли массовые митинги под лозунгом «Нет королей»: стала известна численность протестующих

В Соединенных Штатах прошли массовые митинги. Жители изъявили свою волю, высказавшись против политики американского лидера Дональда Трампа. В Нью-Йорке на демонстрацию вышли более 100 тысяч человек. Так утверждается в сообщении полиции города.