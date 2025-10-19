В США прошли массовые митинги под лозунгом «Нет королей»: стала известна численность протестующих

В Соединенных Штатах прошли массовые митинги. Жители изъявили свою волю, высказавшись против политики американского лидера Дональда Трампа. В Нью-Йорке на демонстрацию вышли более 100 тысяч человек. Так утверждается в сообщении полиции города.
Митинги прошли под лозунгом «Нет королей». Организаторы сообщили, что жители США не намерены уступать властям в борьбе против жестокости и коррупции.
«Более 100 тыс. человек во всех пяти округах мирно воспользовались своими правами, согласно первой поправке к конституции. Полиция Нью-Йорка не произвела ни одного задержания во время протестов», — сказано в сообщении.
Митинги также состоялись в Вашингтоне. На демонстрации вышли тысячи американцев. Демонстрации начались 18 октября. Местом сбора стала Национальная аллея. Далее участники демонстрации прошли по главной улице Пенсильвания авеню, ведущей к Белому дому.