Автовладельцев предупредили о новой схеме обмана с перегоном: вот как не попасться аферистам

Россиян предупредили о новых схемах мошенников, которые притворяются перегонщиками машин из-за границы. Об этом в беседе с «Известиям» рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова.
«Мошенники обещают очень быстрое оформление автомобиля по параллельному импорту и якобы пониженные выплаты. При этом создают эффект спешки, требуют крупный предварительный взнос и после получения денег пропадают», — пояснила эксперт.
Эксперт отметила, что, несмотря на меняющиеся предлоги, суть мошенничества остается прежней — после получения предоплаты злоумышленники исчезают. Меняются только их легенды, которые они постоянно подстраивают под новые обстоятельства.
Также, по словам Храпуновой, появились случаи, когда мошенники под видом продавцов авто по параллельному импорту требуют оплаты криптовалютой, после чего просто исчезают с деньгами.
