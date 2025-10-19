Четвёртый за вечер аэропорт России ограничил полёты

«Аэропорт Самары (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в своём телеграм-канале.
В регулярторе уточнили, что меры носят профилактический характер и необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru писал, что за вечер ограничения ввели уже в трёх российских аэропортах — в Калуге, Волгограде и Саратове. Данные меры объясняются мерами безопасности.
