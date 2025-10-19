В Индии внук убил бабушку и надругался над ее телом

В индийском штате Ондо полиция задержала молодого человека, которого обвиняют в убийстве своей 64-летней бабушки и надругательстве над ее телом. Об этом сообщило издание P.M.Express.
Убийство произошло 29 сентября в населенном пункте Онисере. По данным следствия, молодой человек задушил свою бабушку, а потом совершил противоправные действия сексуального характера с уже бездыханным телом.
Представитель обвинения рассказал в суде, что задержанный выдвинул против убитой абсурдное обвинение в колдовстве. Он заявил, что именно бабушка стала причиной череды неудач в его жизни.
Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу на время следствия. Ему предъявили обвинения в убийстве и изнасиловании, сказано в статье.
