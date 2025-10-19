В Индии внук убил бабушку и надругался над ее телом

В сентябре в Колумбии правоохранительные органы задержали наркоторговца Робинсона Зулуага Арройо, известного под псевдонимом Эль Локо. Он был арестован в рамках расследования, связанного с множественными исчезновениями людей в регионе. Мужчину обвиняют в убийствах, незаконном обороте наркотиков и жестоком обращении с животными. Полиция предполагает, что Арройо мог скармливать останки своих жертв крокодилу, которого у него изъяли незадолго до ареста.