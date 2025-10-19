Спасибо, папа: новосибирцы делятся теплыми фотографиями в День отца

Отцы играют особую роль в жизни каждого человека — они не только воспитывают, но и становятся верными друзьями, готовыми поддержать в сложную минуту и передать свой жизненный опыт. Личным примером они показывают, что такое честь, сила воли, отвага и настоящая дружба. День отца — это замечательный повод собраться всей семьей, сказать папам слова благодарности и признать их неоценимый вклад в воспитание детей и развитие общества. В Российской Федерации День отца учрежден Указом Президента и празднуется с 2021 года в третье воскресенье октября. Цель праздника — укрепление семейных ценностей и повышение значимости роли отца в семье. Новосибирцы поделились фотографиями своих отцов с редакцией МК в Новосибирске.