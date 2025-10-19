Россиянам предложили сдвинуть начало рабочего дня зимой

В регионах России может быть введена возможность сдвига начала рабочего дня в зимний период, когда световой день становится короче. С соответствующей инициативой выступили в Государственной думе, отметив, что в противном случае люди проводят весь световой день на работе или учёбе, не видя солнечного света. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению парламентария, в таких регионах, как Дальний Восток, Север, Москва и Санкт-Петербург, начало рабочего дня можно было бы сдвигать на 30−60 минут. Это позволило бы гражданам иметь возможность видеть дневной свет, особенно учитывая, что многие выходят на работу и учёбу ночью и возвращаются затемно. Решение о сдвиге должно приниматься на региональном уровне и носить рекомендательный характер для работодателей.
Инициатива может быть внесена в текущую сессию Госдумы после изучения общественного мнения. Парламентарий также отметил, что аналогичная практика успешно применяется в других странах, например в Китае, где регионы самостоятельно устанавливают рекомендованное время начала работы.
