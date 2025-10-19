Россиянам предложили сдвинуть начало рабочего дня зимой

По мнению парламентария, в таких регионах, как Дальний Восток, Север, Москва и Санкт-Петербург, начало рабочего дня можно было бы сдвигать на 30−60 минут. Это позволило бы гражданам иметь возможность видеть дневной свет, особенно учитывая, что многие выходят на работу и учёбу ночью и возвращаются затемно. Решение о сдвиге должно приниматься на региональном уровне и носить рекомендательный характер для работодателей.